Коньков — о ЧМ-2024: «У шведов — Хедман, у США — россыпь отличных игроков»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил уровень чемпионата мира-2024 в отсутствие сборной России.

«Мне интересно смотреть на молодежь и звезд НХЛ. На этом ЧМ можно посмотреть на мастерство и высокий уровень игры. Швеция, США, Канада — хороших команд много. Я бы в особенности рекомендовал смотреть игры чемпионата мира молодым игрокам, потому что по ним можно учиться, учиться и еще раз учиться. Можно смотреть, кто и как играет в обороне. У шведов есть такие ребята, как Хедман и Карлссон. Мне еще понравилась сборная США с россыпью отличных игроков, на которых стоит обратить внимание. Есть на кого посмотреть», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Сборная России не участвует на чемпионате мира-2024 из-за санкций Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).