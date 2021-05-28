Швеция одержала волевую победу над Великобританией на чемпионате мира
Швеция одержала волевую победу над Великобританией на чемпионате мира — 4:1.
Счет в матче открыли британцы — лучший снайпер турнира Лиам Керк забросил 5-ю шайбу. В составе Швеции 3 (1+2) очка набрал Маркус Серенсен.
В случае поражения шведы практически лишились бы всех шансов на попадание в плей-офф, но благодаря этой победе они с 6 очками поднялись на четвертое место в группе А.
Чемпионат мира. Группа A
Швеция — Великобритания — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Керк — 5 (Дэв. Филлипс), 7:20 — 0:1. Серенсен — 1 (бол., Олофссон, Теммернес), 15:18 — 1:1. Пудас — 1 (Пилут, Вингерли), 27:00 — 2:1. М. Кемпе — 1 (Серенсен), 32:08 — 3:1. М. Кемпе — 2 (Серенсен), 52:34 — 4:1.
Вратари: Фаст — Баунс.
Штраф: 0 — 8.
Броски: 56 (20+22+14) — 14 (5+3+6).
Судьи: Ансонс, Викман.
28 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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