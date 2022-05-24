Швеция с минимальным счетом победила Латвию
Швеция с минимальным счетом победила Латвию в матче группового этапа чемпионата мира — 1:0.
Автором победной шайбы во втором тайме стал нападающий Вильям Нюландер.
Швеция набрала 18 очков и вышла на первое место в группе B, но финны еще могут вернуться на первую строчку.
Латвия осталась на пятой строчке и не смогла попасть в плей-офф.
Чемпионат мира
Группа B
Швеция — Латвия — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Нюландер — 2 (бол., Далин, Валльмарк), 34:54 — 1:0.
Вратари: Ульмарк — Силов (57:45).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (14+12+9) — 21 (9+4+8).
Судьи: Франнсен, Хансен.
24 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.
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