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Сегодня, 14:38

Швеция с минимальным счетом победила Латвию

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Швеция — Латвия — 1:0.
Фото AFP

Швеция с минимальным счетом победила Латвию в матче группового этапа чемпионата мира — 1:0.

Автором победной шайбы во втором тайме стал нападающий Вильям Нюландер.

Швеция набрала 18 очков и вышла на первое место в группе B, но финны еще могут вернуться на первую строчку.

Латвия осталась на пятой строчке и не смогла попасть в плей-офф.

Чемпионат мира

Группа B

Швеция — Латвия — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Нюландер — 2 (бол., Далин, Валльмарк), 34:54 — 1:0.

Вратари: Ульмарк — Силов (57:45).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (14+12+9) — 21 (9+4+8).

Судьи: Франнсен, Хансен.

24 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

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