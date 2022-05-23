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Сегодня, 23:31

Главный тренер Казахстана Михайлис оценил игру сборной на чемпионате мира-2022

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Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал игру против сборной Италии (5:2) на чемпионате мира-2022 в Финляндии.

«После матча с Германией поговорили с ребятами о том, что мы наладили свою игру и хорошие моменты уже проявляются. Нужно было справиться с эмоциями. Вышли на лед единым коллективом, играли друг за друга. Здорово сыграли в обороне, преуспели в атаке, забили хорошие голы», — цитирует Михайлиса Metaratings.ru

После победы Казахстан занял седьмое место в группе А. Таким образом, сборная сохранила место в топ-дивизионе чемпионата мира на следующий сезон.

Источник: https://meta-ratings.kz/blog/igrali-drug-za-druga-zabili-khoroshie-goly-yuriy-mikhaylis-podvel-itogi-chm-2022-po-khokkeyu/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Юрий Михайлис
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