Главный тренер Казахстана Михайлис оценил игру сборной на чемпионате мира-2022

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал игру против сборной Италии (5:2) на чемпионате мира-2022 в Финляндии.

«После матча с Германией поговорили с ребятами о том, что мы наладили свою игру и хорошие моменты уже проявляются. Нужно было справиться с эмоциями. Вышли на лед единым коллективом, играли друг за друга. Здорово сыграли в обороне, преуспели в атаке, забили хорошие голы», — цитирует Михайлиса Metaratings.ru

После победы Казахстан занял седьмое место в группе А. Таким образом, сборная сохранила место в топ-дивизионе чемпионата мира на следующий сезон.