ЧМ по хоккею 2022: расписание трансляций 24 мая и результаты матчей
24 мая состоятся заключительный игровой день группового турнира чемпионата мира по хоккею-2022.
Группа А
Германия — Швейцария — 12.15 (matchtv.ru)
Словакия — Дания — 16.15 («Матч! Страна»)
Канада — Франция — 20.15 («Матч! Страна»)
Группа В
Швеция — Латвия — 12.15 («Матч! Страна»)
США — Норвегия — 16.15 (matchtv.ru)
Финляндия — Чехия — 20.15 (matchtv.ru)
Расписание и результаты всех матчей чемпионата мира по хоккею-2022 можно посмотреть по этой ссылке
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