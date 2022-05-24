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Сегодня, 08:30

ЧМ по хоккею 2022: расписание трансляций 24 мая и результаты матчей

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Звезды сборной Чехии: Филип Хронек и Давид Пастрняк.
Фото Global Look Press
24 мая состоятся заключительный игровой день группового турнира чемпионата мира по хоккею-2022.

Группа А

Германия — Швейцария — 12.15 (matchtv.ru)

Словакия — Дания — 16.15 («Матч! Страна»)

Канада — Франция — 20.15 («Матч! Страна»)

Группа В

Швеция — Латвия — 12.15 («Матч! Страна»)

США — Норвегия — 16.15 (matchtv.ru)

Финляндия — Чехия — 20.15 (matchtv.ru)

Расписание и результаты всех матчей чемпионата мира по хоккею-2022 можно посмотреть по этой ссылке

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
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