Шайба Дадонова вывела сборную России вперед в матче ЧМ со Швецией

Сборная России вышла вперед в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции. Шайбу забросил Евгений Дадонов. Ассистентами стали Михаил Сергачев и Евгений Кузнецов.
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