Сборная США обыграла Германию на ЧМ-2019

Сборная США обыграла команду Германии в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 3:1. Заброшенными шайбами в составе американцев отметились Джеймс ван Римсдайк, Дилан Ларкин и Джек Айкел, у немцев отличился Фредерик Тиффельс.

Команда США набрала 14 очков после 6 матчей и расположилась на 1-м месте в группе А. Германия с 12 баллами занимает 4-ю строчку.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Германия - США - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Тиффельс - 2 (Драйзайтль), 11:55 - 1:0. ван Римсдайк - 2 (Келлер, Мартинес), 13:47 - 1:1. Ларкин - 3 (ван Римсдайк, Мартинес), 50:03 - 1:2. Айкел - 2 (бол., Кейн, Сутер), 56:15 - 1:3.

Вратари: Нидербергер (58:02) - Шнайдер.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 25 (7+11+7) - 29 (10+11+8).

Судьи: Олунд, Стано.

19 мая. Кошице. Steel Arena.

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