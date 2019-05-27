Сборная России поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ

Сборная России после ЧМ-2019 поднялась с третьего на второе место в рейтинге ИИХФ, информирует официальный сайт организации. Подопечные Ильи Воробьева завоевали бронзовые медали.
Лидирует в рейтинге Канада, на ЧМ-2019 занявшая второе место. Финляндия, выигравшая золотые медали, замыкает тройку в рейтинге ИИХФ.
Рейтинг ИИХФ
1. Канада – 3705 очков
2. Россия – 3640
3. Финляндия – 3615
4. Швеция – 3615
5. Чехия – 3465
6. США – 3430
7. Германия – 3355
8. Швейцария – 3325
9. Словакия – 3040
10. Латвия – 3025
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