Сборная России поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ

Сборная России после ЧМ-2019 поднялась с третьего на второе место в рейтинге ИИХФ, информирует официальный сайт организации. Подопечные Ильи Воробьева завоевали бронзовые медали.

Лидирует в рейтинге Канада, на ЧМ-2019 занявшая второе место. Финляндия, выигравшая золотые медали, замыкает тройку в рейтинге ИИХФ.

Рейтинг ИИХФ

1. Канада – 3705 очков

2. Россия – 3640

3. Финляндия – 3615

4. Швеция – 3615

5. Чехия – 3465

6. США – 3430

7. Германия – 3355

8. Швейцария – 3325

9. Словакия – 3040

10. Латвия – 3025