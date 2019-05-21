Сборная России объявила состав на матч со Швецией на ЧМ-2019

Сборная России объявила состав на заключительный матч группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции. Ворота будет защищать Андрей Василевский. Состав выглядит так:
Вратари: Василевский, Георгиев;
1-е звено: Григоренко, Малкин, Дадонов, Сергачев, Нестеров;
2-е звено: Овечкин, Кузнецов, Капризов, Орлов, Зайцев;
3-е звено: Гусев, Анисимов, Кучеров, Хафизуллин, Гавриков;
4-е звено: Ковальчук, Андронов, Телегин, Задоров, Барабанов.
Состав на сегодняшнюю игру против шведов 😌– Хоккей России (@russiahockey) 21 мая 2019 г.
⏰ 21:15 по мск
📺 "Первый канал" и https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссия pic.twitter.com/034NT5Dj4I
Сборная России занимает 1-е место в группе B, имея в активе 18 очков. Швеция с 15 баллами располагается на 3-й строчке.
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