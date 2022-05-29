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Сегодня, 18:51

Сборная Чехии сравнялась с Россией по числу медалей в новейшей истории ЧМ по хоккею

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сборная Чехии.
Фото AFP

Сборная Чехии выиграла бронзовые медали чемпионата мира по хоккею — 2022, обыграв США (8:4).

Чехи в шестой раз стали бронзовыми призерами турнира, также в активе команды одна серебряная медаль и шесть золотых в новейшей истории. Всего команда завоевала 13 медалей ЧМ.

По этому показателю чешская сборная сравнялась со сборной России, у которой на счету тоже 13 медалей в новейшей истории — пять золотых, три серебряных и пять бронзовых.

Сборная России не принимала участие в ЧМ-2022 из-за того, что Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила команду до участия.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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