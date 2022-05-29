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Финляндия — Канада, финал чемпионата мира-2022: время начала и где смотреть матч

Финал чемпионата мира по хоккею Финляндия — Канада начнется в 20.20
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты сборной Финляндии.
Фото Reuters

В воскресенье, 29 мая, в Тампере (Финляндия) состоится финальный матч чемпионата мира по хоккею-2022 между сборными Финляндии и Канады. Начало встречи — в 20.20 по московскому времени.

В рамках полуфинала Канада разгромила команду Чехии со счетом 6:1, а финны с трудом обыграли сборную США 4:3.

Отметим, что Финляндия и Канада сыграют друг с другом уже в третьем финале чемпионата мира подряд. В 2019-м году финны были сильнее 3:1, а в 2021 году (в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии) уже Канада обыграла соперника — 3:2ОТ.

Следить за матчем Финляндия — Канада вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

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Сборная Канады по хоккею
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