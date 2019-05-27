Ржига заплакал на пресс-конференции после возвращения Чехии с ЧМ

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига не смог сдержать эмоций на пресс-конференции, посвященной возвращению команды с ЧМ-2019 .
На турнире в Словакии Чехия заняла четвертое место, уступив в матче за бронзовую медаль сборной России (2:3 Б).
– Трудно найти слова. Я хочу поблагодарить всю сборную, – приводит слова Ржиги iSport. –Хотел бы поблагодарить всех за доверие. Я не выполнил задачу. Хоккеисты заслужили медаль.
Все снова ценят сборную Чехии. Мы по-прежнему отличная хоккейная нация. Мы провели отличный турнир. Даже финны и шведы нас похвалили.
Я был несколько грубоват с игроками, но они не обращали на это внимания. Хоккеисты даже сказали, что боятся меня, однако я воспринял это как комплимент. Счастлив, что поработал с такой командой на турнире.
je suis frolík pic.twitter.com/9wqKspETBR— Martin Vait (@themenoffside) 27 мая 2019 г.
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