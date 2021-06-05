США — Канада: где смотреть прямую трансляцию полуфинала ЧМ-2021
5 июня сборная США сыграет против Канады в матче полуфинала чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Встреча начнется в 14.15 (по московскому времени).
США заняли первое место в групповом предварительном этапе ЧМ-2021. В четвертьфинале американцы выиграли у Словакии (6:1).
Канада расположилась на четвертой строчке по итогам группового турнира, а в четвертьфинале ЧМ победила Россию в овертайме (2:1 ОТ).
Следить за онлайн-трансляцией матча США — Канада можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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