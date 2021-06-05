5 июня сборная США сыграет против Канады в матче полуфинала чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Встреча начнется в 14.15 (по московскому времени).

США заняли первое место в групповом предварительном этапе ЧМ-2021. В четвертьфинале американцы выиграли у Словакии (6:1).

Канада расположилась на четвертой строчке по итогам группового турнира, а в четвертьфинале ЧМ победила Россию в овертайме (2:1 ОТ).

Следить за онлайн-трансляцией матча США — Канада можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция США — Канада