Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Россия победила Чехию. А сколько забьем Великобритании? Live с Вайсфельдом — в 9.00

08:00
Теги:

Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом о победе сборной России в первом матче чемпионата мира против Чехии (4:3) и других играх турнира — в 9.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Играли ли россияне лучше чехов?

— Самонов и Грубец — почему вратари из КХЛ пропустили так много?

— Потеря Окулова — насколько это страшно?

— Кого ждем из НХЛ и когда?

— Матч с Великобританией — сколько забьем?

— Латвия победила Канаду — как это было

Опрос

проголосовало: 15389
Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Канада сенсационно уступила Латвии на старте ЧМ-2021
Романов победил Кудряшова в бою за пояс WBC Silver
Россия вырвала победу у Чехии в стартовом матче ЧМ-2021 по хоккею
Россия на ЧМ-2021: расписание и результаты матчей сборной в группе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры