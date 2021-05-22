Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом о победе сборной России в первом матче чемпионата мира против Чехии (4:3) и других играх турнира — в 9.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Играли ли россияне лучше чехов?

— Самонов и Грубец — почему вратари из КХЛ пропустили так много?

— Потеря Окулова — насколько это страшно?

— Кого ждем из НХЛ и когда?

— Матч с Великобританией — сколько забьем?

— Латвия победила Канаду — как это было