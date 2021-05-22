Россия победила Чехию. А сколько забьем Великобритании? Live с Вайсфельдом — в 9.00
08:00
Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом о победе сборной России в первом матче чемпионата мира против Чехии (4:3) и других играх турнира — в 9.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— Играли ли россияне лучше чехов?
— Самонов и Грубец — почему вратари из КХЛ пропустили так много?
— Потеря Окулова — насколько это страшно?
— Кого ждем из НХЛ и когда?
— Матч с Великобританией — сколько забьем?
— Латвия победила Канаду — как это было
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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