Россия – Швейцария: прямая трансляция – 19 мая, в 21.15 (видео)

В субботу, 19 мая, сборной России сыграет шестой в группе B чемпионата мира по хоккею-2019. Соперниками подопечных Ильи Воробьева станут игроки из Швейцарии. Встреча пройдет на стадионе "Словнафт-Арена" в Братиславе, старт - в 21.15 по московскому времени.

Национальная команда России на старте турнира показывает 100-процентный результат, в первых пяти матчах повержены Норвегия (5:2), и Австрия (5:0), Чехия (3:0), Италия (10:0), Латвия (3:1). В то же время Латвия в пяти играх одержала четыре победы – над Италией (9:0) и Латвией (3:1), Австрией (4:0), Норвегией (4:1), в то же время проиграла Швеции (3:4).

Букмекеры отдают явное преимущество команде Илье Воробьева.

Первый канал показывает все матчи сборной России на ЧМ-2019. Плеер видеотрансляции будет доступен на этой странице, его можно запустить с любой удобной для вас страницы.

<iframe src="https://www.1tv.ru/iframed/eump-embedlive_yo.html?channel_id=1&channels_api_url=https://api.1tv.ru/v2/special/channels.json?project_structure_id=150453" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen gesture="media" allow="encrypted-media"></iframe>

Сразу после матча на сайте "СЭ" вас будет видеообзор игры, репортаж и аналитика наших ведущих авторов.

Россия – Швейцария: чемпионат мира по хоккею, 19 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 21.15 (мск)

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика //турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России