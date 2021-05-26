Роман Ротенберг отметил командную работу российских хоккеистов в матче со сборной Дании

Сборная России в матче с командой Дании (3:0) на чемпионате мира показала слаженную командную работу, считает глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Сегодня всем нам было очень важно ответить за свои слова, и мы видим, что команда сыграла друг за друга, — цитирует Ротенберга ТАСС 26 мая. — Сегодня у нас была железобетонная оборона, но теперь нам надо поймать кураж в атаке — это следующий шаг. Мы прекрасно понимаем, что оборона и игровая дисциплина — это залог победы, сейчас мы будем дальше работать над всеми деталями.

В этом матче капитан и его ассистенты проявили себя и смогли завести команду в нужный момент. Работаем дальше, все только начинается, самая важная игра — следующая. Нас ждет сильный соперник — сборная Швейцарии, у нас будет время все проанализировать, игра через два дня.

Надо отметить командные действия: и лидеры смогли завести команду, и тренерский штаб сделал правильные перестановки во время матча, хорошо управлял игрой — это коллективный труд и личный вклад каждого».

В среду сборная России обыграла команду Дании в четвертом матче предварительного этапа чемпионата мира со счетом 3:0. Россияне одержали третью победу в четырех матчах турнира и с девятью очками занимают второе место в группе А.