Первый Вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге.

— Хочу поблагодарить ИИХФ и Рене Фазеля за поддержку хоккея, которая помогла получить право на проведение чемпионата мира в 2023 году, — сказал Ротенберг. — Всеми нами — хоккейной семьей, болельщиками, ветеранам — была проделана большая работа. Великая история нашего хоккей, которую мы хорошо знаем, — это связь поколений. Наша программа развития хоккея важна для детей. Дети и родители вспоминают величие нашего хоккея через эту программу.

Организация чемпионата мира — большой вызов для нас. У нас есть опыт проведения таких турниров. В 2016 году чемпионат мира прошел на высшем уровне. Коллеги из разных стран и болельщики высоко оценивали организацию турнира. Поэтому благодаря поддержке ИИХФ и лично Рене Фазеля мы получили право провести чемпионат мира в 2023 году. Мы планируем организовать чемпионат мира еще лучше, чем в 2016 году. Всегда стремимся становиться лучше и лучше в нашей работе.