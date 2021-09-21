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Фазель о выборах президента ИИХФ: «Хочу, чтобы новый человек представлял игру, любил ее и сам играл в хоккей»

14:35
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал выборы нового президента Международной Федерации хоккея.

— ИИХФ заслуживает того лидера, которого она избирает, — сказал Фазель. — Уверен, что новый президент достигнет великих дел. Главное, что я хочу, чтобы новый человек представлял игру и был человеком игры. Знал ее, любил и сам играл в хоккей. У нас предполагается пять кандидатур. В субботу утром мы посмотрим, кто будет новым президентом.

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Михаил Скрыль все материалы автора

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