Фазель о выборах президента ИИХФ: «Хочу, чтобы новый человек представлял игру, любил ее и сам играл в хоккей»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал выборы нового президента Международной Федерации хоккея.

— ИИХФ заслуживает того лидера, которого она избирает, — сказал Фазель. — Уверен, что новый президент достигнет великих дел. Главное, что я хочу, чтобы новый человек представлял игру и был человеком игры. Знал ее, любил и сам играл в хоккей. У нас предполагается пять кандидатур. В субботу утром мы посмотрим, кто будет новым президентом.