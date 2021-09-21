Фазель о выборах президента ИИХФ: «Хочу, чтобы новый человек представлял игру, любил ее и сам играл в хоккей»
14:35
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал выборы нового президента Международной Федерации хоккея.
— ИИХФ заслуживает того лидера, которого она избирает, — сказал Фазель. — Уверен, что новый президент достигнет великих дел. Главное, что я хочу, чтобы новый человек представлял игру и был человеком игры. Знал ее, любил и сам играл в хоккей. У нас предполагается пять кандидатур. В субботу утром мы посмотрим, кто будет новым президентом.
Читайте также
«Подошел Майк Тайсон и сказал: «Ты дрался слишком эмоционально». Робби Лоулер вспоминает зарубу с Ником Диазом
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю