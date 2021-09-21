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Представлен официальный логотип ЧМ-2023 по хоккею в России

14:31
Логотип ЧМ-2023 по хоккею в России. Фото Федерация хоккея России
Логотип ЧМ-2023 по хоккею в России. Фото Федерация хоккея России
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В Санкт-Петербурге прошла презентация официального логотипа чемпионата мира по хоккею, который пройдет в России в 2023 году.

На мероприятии присутствовали президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

«Логотип ЧМ-2023 вдохновлен русским авангардом», — отмечает пресс-служба ФХР.

Чемпионат мира-2023 пройдет с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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  • victorio

    Главное, чтоб не отобрали у нас ЧМ и венули флаг с гимном... а логотип сойдёт

    21.09.2021

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    а ведь источником вдохновения мог стать Петр Павленский и его прибитые яйца к Красной площади))) ох уж это современное искусство)))

    21.09.2021

  • elgatitto

    опять деньги пилить будут

    21.09.2021