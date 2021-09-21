Представлен официальный логотип ЧМ-2023 по хоккею в России

В Санкт-Петербурге прошла презентация официального логотипа чемпионата мира по хоккею, который пройдет в России в 2023 году.

На мероприятии присутствовали президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

«Логотип ЧМ-2023 вдохновлен русским авангардом», — отмечает пресс-служба ФХР.

Чемпионат мира-2023 пройдет с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.