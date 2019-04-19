Роман Ротенберг: "Кучеров и Малкин прибудут в расположение сборной до 27 апреля"

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о подготовке команды к чемпионату мира-2019 и о приезде вызванных игроков из НХЛ.

– Мы поддерживаем контакты со всеми кандидатами в сборную на протяжении всего сезона, в том числе и с игроками НХЛ, – цитирует Ротенберга официальная страница ФХР в Фейсбуке. – Сейчас мы можем официально сообщить, что Илья Ковальчук прибудет в расположение национальной команды 22 апреля, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Михаил Сергачев и Артем Анисимов – до 27 апреля, вратарь Андрей Василевский – до 28 апреля. Мы получили все необходимые разрешения из клубов и подтверждения самих хоккеистов.

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Наша команда продолжает плановую подготовку к чемпионату мира. Вчера при яркой поддержке сочинских болельщиков мы провели первый матч против сборной Швейцарии (5:2). Команда чувствовала поддержку всей страны.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

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