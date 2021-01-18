Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на новость, что Минск потерял право на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Этот вопрос обсуждался на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF).

«Первый раз что ли такое происходит? Вы же знаете, сколько раз мы подавали заявку на проведение Олимпиады в Сочи. Три раза! А здесь... Просто отбирают соревнования. Конечно, это беспредел. Наверное, плохо прописаны правила, кто имеет право проводить чемпионат. Но тут еще и другой вопрос: отказ других стран принимать участие на этом чемпионате. В свое время и к нам американцы не приезжали. Это все не первый раз. И каждый раз, когда мы говорим, что спорт вне политики, а спорт ради мира, то все это можно и не учитывать. Это все обидно и несправедливо», — сказала Роднина «СЭ».

Напомним, чемпионат мира по хоккею был запланирован к проведению в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что турнир может быть перенесен из Белоруссии в связи с нестабильной ситуацией в стране.

(Владислав Флегонтов)