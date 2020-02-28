Рене Фазель: «ИИХФ не собирается отменять чемпионат мира из-за коронавируса»

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что организация не собирается отменять чемпионат мира по хоккею из-за угрозы эпидемии короавируса. Турнир должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая. Правительство страны до 15 марта запретило проводить публичные мероприятия с аудиторией более 1000 человек.

— Никто реально не знает, какова ситуация сейчас. Последующие две недели скажут нам больше об этой ситуации с коронавирусом, специалисты говорят, что погода изменится, вирус исчезнет, — цитирует ТАСС Фазеля. — Мы не можем сказать, что будет, сами мы не собираемся отменять чемпионат мира. Турнир будет отменен, только если нам скажут об этом в правительстве.

На данный момент Федерация хоккея Швейцарии и оргкомитет турнира ведут переговоры с правительством. Больше мы ничего сделать не можем, так как это решение правительства, и если оно принято, то его трудно поменять. Швейцарская лига в следующий понедельник обсудит ситуацию относительно плей-офф — переносить матчи или проводить их без зрителей.

На данный момент в Швейцарии выявлено 15 случаев заболевания, связанного с коронавирусом.