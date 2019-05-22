Райан Сутер о России: "Команд с таким глубоким составом нам никогда не попадалось"

Капитан "Миннесоты" и сборной США Райан Сутер поделился ожиданиями от встречи со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.

– Видели ли матч России со Швецией?

– Не видел, но, конечно же, слышал о происшедшем. Россия играет очень хорошо и забивает множество голов.

– Кто самый опасный у сборной России?

– Трудно выбрать кого-то одного. Многие российские хоккеисты набирают помногу очков. Хороший тест для нас.

– А что скажете про свою команду?

– Хорошая у нас команда, но мы пока не играем соответственно своему потенциалу. Должны как можно быстрее найти свою игру, потому что нам предстоит очень сложная задача. Мы должны показать свой лучший хоккей, чтобы у нас появился шанс против России.

– Как думаете, против кого будете наиболее часто выходить на лед?

– Хороший вопрос. Мы, правда, еще не обсуждали это с тренерским штабом. У России столько орудий. Поэтому мы все должны сыграть хорошо, в том числе – и вратарь.

– Завтра вы наверняка будете часто пересекаться с Капризовым. Уверен, что вы знаете, кто это.

– Знаю-знаю. Никогда против него не играл, никогда не разговаривал, но знаю, какой он хороший парень, хороший игрок. Надеюсь, он сыграет плохо завтра.

– Составите потом скаут-отчет для генменеджера "Миннесоты" Пола Фентона?

– Обязательно обсужу с ним Кирилла.

– Для североамериканцев самое главное – Кубок Стэнли. Чемпионат мира – все-таки немного не то.

– Когда ты играешь за сборную – это всегда важно. Эти матчи важны для нас. Может быть, в США не придают этим играм большое значение. Но для нас нет ничего важнее, поэтому мы и здесь.

– Это ведь будет утренняя для территории США встреча.

– Все равно ее будет смотреть много людей. И нас это радует.

– Какой матч был самым сложным на турнире?

– В какой-то мере – все. Мы пока не играли с такой командой, как Россия. Парни, которые играют жестко и способны много забивать. Команд с таким глубоким составом нам пока не попадалось. И это игра, наверное, будет самой сложной.​

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия - США. Начало - 17.15 (время московское).Также будет доступна видеотрансляция четвертьфинала ЧМ-2019 Россия – США в прямом эфире.

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