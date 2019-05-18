Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 20 мая

В Кошице встречаются Франция и Великобритания, Канада и Дания, в Братиславе – соперники по группе сборной России – Швеция и Латвия, а также Австрия и Италия.
Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 20 мая, понедельник (время – московское)
17.15 Франция – Великобритания – онлайн-трансляция
21.15 Канада – Дания – онлайн-трансляция
17.15 Швеция – Латвия – онлайн-трансляция
21.15 Австрия – Италия – онлайн-трансляция
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