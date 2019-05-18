Чемпионат мира по хоккею-2019: расписание и результаты матчей 20 мая

В одиннадцатый день группового турнира будут сыграны по два матча в группах A и B. Фото AFP

В понедельник, 20 мая, на чемпионате мира по хоккею -2019 в одиннадцатый день группового турнира будут сыграны по два матча в группах A и B.

В Кошице встречаются Франция и Великобритания, Канада и Дания, в Братиславе – соперники по группе сборной России – Швеция и Латвия, а также Австрия и Италия.

Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 20 мая, понедельник (время – московское)

Группа A (Кошице)

17.15 Франция – Великобритания – онлайн-трансляция

21.15 Канада – Дания – онлайн-трансляция

Группа B (Братислава)

17.15 Швеция – Латвия – онлайн-трансляция

21.15 Австрия – Италия – онлайн-трансляция

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