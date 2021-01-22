Правительство Словакии поддержало идею проведения части ЧМ-2021 в стране

Президент Словацкого союза хоккея, знаменитый в прошлом нападающий сборной Словакии и клубов НХЛ Мирослав Шатан объяснил, почему страна решила выдвинуть свою кандидатуру на получение права принять ту часть чемпионата мира 2021 года, которая должна была состояться в Минске.

«Мы хотим показать хоккейному миру, что способны помочь в экстренной ситуации. Мы сделаем все возможное, чтобы убедить совет ИИХФ в своей способности принять турнир. Мы уже провели переговоры с правительством страны и получили поддержку», — цитирует Шатана Sport.sk.

В понедельник ИИХФ объявила, что Минск не примет чемпионат мира в 2021 году. Турнир изначально планировалось провести в столицах Белоруссии и Латвии.

Решение о переносе турнира из Минска было принято из-за вопросов безопасности, находящихся вне контроля ИИХФ, отмечается в релизе организации.

Словацкие города Братислава и Кошице принимали последний чемпионат мира в мае 2019 года.