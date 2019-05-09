Почему сборная отцепила Киселевича? Ответ Ильи Воробьева

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал об изменениях в составе команды перед стартом чемпионата мира.

– Зачем везли в Братиславу Богдана Киселевича и теперь отцепили?

– Мы ждем Никиту Задорова и Владислава Гаврикова, у нас высокая конкуренция, мы рассчитываем на этих двух ребят.

– Кто будет следующим отцепленным? Артем Зуб, Артем Блажиевский?

– По сочетаниям будет решение завтра перед игрой, а дальше будем думать по ситуации.

– Окончательный состав будет 10 мая или позже?

– Думаем, как это правильно сделать. Посмотрим, заявим ли мы завтра всех или день-два подождем. (Алексей Шевченко)

Первый матч сборная проведет на ЧМ завтра, 10 мая, против команды Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России