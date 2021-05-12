Сборная Канады назвала предварительный состав на чемпионат мира-2021, информирует официальный сайт ИИХФ.

Вратари: Дарси Кюмпер, Эдин Хилл (оба — «Аризона»), Майкл ДиПьетро («Ванкувер»).

Защитники: Кевин Баль («Нью-Джерси»), Николас Бедин («Чикаго»), Марио Ферраро («Сан-Хосе»), Колин Миллер («Баффало»), Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA), Брэйден Шнайдер («Рейнджерс»), Трой Стечер («Детройт»), Шон Уолкер («Лос-Анджелес»).

Нападающие: Джарет Андерсон-Долан («Лос-Анджелес»), Коннор Браун («Оттава»), Майкл Бантинг («Аризона»), Максим Комтуа («Анахайм»), Джастин Дэнфорт («Коламбус»), Диллон Дюбе («Калгари»), Лиам Фуди («Коламбус»), Брэндон Хагель («Чикаго»), Адам Хенрик («Анахайм»), Эндрю Манжипан («Калгари»), Ник Пол («Оттава»), Коул Перфетти («Виннипег»), Брэндон Пирри («Чикаго»), Габриэль Виларди («Лос-Анджелес»).

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Канада выступает в группе В против таких сборных, как Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.