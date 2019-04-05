Чемпионат мира

19:01 | Хоккей — Чемпионат мира

Олимпийская сборная России объявила состав на выставочный матч с Белоруссией

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Олимпийская сборная России по хоккею объявила состав на первый из двух запланированных выставочных матчей с командой Белоруссии. Он выглядит так:

Вратари: Коновалов, Бочаров

Первое звено: Осипов, Рафиков, Голышев, Красковский, Коршков 

Второе звено: Яруллин, Рыков, Жафяров, Швец-Роговой, Макеев 

Третье звено: Елесин, Черепанов, Юртайкин, Алексеев, Михайлов 

Четвертое звено: Демидов, Кулик, Злобин, Михеев, Хохлачев, Якимов

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