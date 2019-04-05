Олимпийская сборная России объявила состав на выставочный матч с Белоруссией

Олимпийская сборная России по хоккею объявила состав на первый из двух запланированных выставочных матчей с командой Белоруссии. Он выглядит так:
Вратари: Коновалов, Бочаров
Первое звено: Осипов, Рафиков, Голышев, Красковский, Коршков
Второе звено: Яруллин, Рыков, Жафяров, Швец-Роговой, Макеев
Третье звено: Елесин, Черепанов, Юртайкин, Алексеев, Михайлов
Четвертое звено: Демидов, Кулик, Злобин, Михеев, Хохлачев, Якимов
Меньше чем через полтора часа олимпийская сборная выйдет на лёд в первом из двух выставочных матчей против национальной сборной Беларуси: https://t.co/Knba9HmNTV– Хоккей России (@russiahockey) 5 апреля 2019 г.
Состав на игру👇🏻 pic.twitter.com/ukbVLedorT
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