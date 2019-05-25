Никита Зайцев: "Мы со своей атакой забили ноль"

Защитник сборной России Никита Зайцев рассказал о поражении от команды Финляндии (0:1) в полуфинале чемпионата мира-2019.

– В чем видите главную проблему?

– Мы со своей атакой забили ноль.

– В моменте со взятием ворот, что произошло?

– Потеряли шайбу в очередной раз. И в итоге два игрока перед воротами.

– Есть ощущение, что сборная совершенно не на этот результат рассчитывала?

– Конечно, есть. (Алексей Шевченко)

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