Никита Зайцев: "Мы со своей атакой забили ноль"

Защитник сборной России Никита Зайцев рассказал о поражении от команды Финляндии (0:1) в полуфинале чемпионата мира-2019.
– В чем видите главную проблему?
– Мы со своей атакой забили ноль.
– В моменте со взятием ворот, что произошло?
– Потеряли шайбу в очередной раз. И в итоге два игрока перед воротами.
– Есть ощущение, что сборная совершенно не на этот результат рассчитывала?
– Конечно, есть. (Алексей Шевченко)
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