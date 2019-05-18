Никита Задоров – об удалении: "Не хотел нанести травму, просто сыграл жестко"

Защитник сборной России Никита Задоров подвел итоги матча с Латвией (3:1) на чемпионате мира.

– Еще перед игрой говорили, что это матч жизни для Латвии, поэтому их команда вышла заряженной, – заявил Задоров. – Мы не уступали нам первые два периода, третий провалили. Это испортило картину матча для нас. Нужно выходить готовыми собранными.

– О чем думали, когда 2+10 получили?

– Как мы говорили, в другой лиге такого не дали бы. Он видел, что я ехал, но не сгруппировался и развернулся в последний момент. Я стал заложником ситуации. Не хотел никому травму нанести, просто играл жестко.

– Зная правила ИИХФ, не боялись, что вас до конца удалят?

– Мне лайнсмен сразу сказал, что на 10 минут.

– Матч с Латвией – подготовка к плей-офф?

– Да, у них дисциплинированная команда. Они по системе играют, сегодня боролись до конца, напрягали нас. Вася подтащил, если не Вася (Андрей Василевский), могло бы в другую сторону все пойти.

– Как повлияла на вас шумиха со 160 бокалами пива?

– Мы не комментируем это. (Игорь Еронко)