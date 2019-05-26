Никита Задоров: "Мы разочаровали наших болельщиков и всю страну"

Защитник сборной России Никита Задоров подвел итоги чемпионата мира. В матче за третье место команда обыграла по буллитам Чехию - 3:2.

– Было тяжело. Чехи вышли на бой, играли сегодня хорошо, напрягли нас. Вася потащил в нужные моменты. Мастерства у нас, думаю, побольше, поэтому решили все по буллитам.

– Бронза приятнее серебра? Серебряные медали ведь дают за поражение, а бронзовые – за победу.

– Может быть, закончить чемпионат победой и хорошо, но, как я говорил весь турнир, задача сборной – взять золото. Мы все равно разочаровали себя, наших болельщиков, всю страну. Хочу обратиться к нашим фанатам: ребята старались, отдали все силы, чтобы выиграть чемпионат, но, к сожалению, мы лишь третьи. Надеюсь, все вернутся в следующем году и мы победим.

– Вы впервые сыграли на взрослом ЧМ. Понравилось?

– Да, атмосфера крутая. Давно не играл за сборную, не находился в русском коллективе, тем более, в коллективе с такими именами, как в этом году. Это останется в истории, останется в моем сердце и душе навсегда.

– Разбирали матч с Финляндией?

– Нет, мы больше готовились к игре с чехами.

– Показалось, что сборная сегодня вышла не очень собранной.

– Вчера отдали много эмоций. К тому же, формат турнира тяжелый, финал на следующий день после полуфинала. В футболе бы дали неделю на восстановление, а у нас – сразу в бой. В игре с Финляндией мы потеряли много сил и эмоций, но мы заслуженно выиграли у Чехии. Наш вратарь провел отличный матч, ребята вовремя забивали в игровое время и справились во время буллитов.

– Россия играла с Чехией проще, чем с Финляндией. С чем это связано?

– Думаю, ребята подустали.

– Есть мнение, что усталый хоккеист – самый правильный хоккеист, потому что не делает ничего лишнего.

– Когда играешь с травмой, говорят, что играешь лучше. Не знаю, здесь палка о двух концах. Может, на этапе, когда борешься за медали, стоит сыграть попроще, а может чехи заставили нас действовать именно так. (Игорь Еронко)

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