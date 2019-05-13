Никита Гусев заметил, что в матче ЧМ Россия - Чехия лед стал более вязким

Форвард сборной России Никита Гусев подвел итоги матча с Чехией (3:0) на чемпионате мира.

– Хорошая игра была, – заявил Гусев. – Чехи плотно играли, в своем стиле, не давали много создавать. Вовремя забили, отстояли преимущество.

– Начертили вам шикарнейший гол!

– На самом деле, чуть раньше должны были в этой смене забивать. Так получилось, что вратарь спас.

– Темп сегодня был выше?

– Да, чувствовалось, что он выше. Лед стал более вязким, поэтому было тяжелее.

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