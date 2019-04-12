Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной России из-за травмы, сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея России (ФХР). У 26-летнего форварда повреждение нижней части тела.

- Желаем Владиславу скорейшего выздоровления и возвращения в строй! - сообщается в Твиттере ФХР.

⚡️ Нападающий Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной из-за травмы нижней части тела.



Желаем Владиславу скорейшего выздоровления и возвращения в строй! – Хоккей России (@russiahockey) 12 апреля 2019 г.

В текущем сезоне Наместников провел 78 матчей за "Рейнджерс", в которых набрал 31 (11+20) очко.

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