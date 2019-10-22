Милош Ржига: «Нынешнего уровня Ягра недостаточно для сборной Чехии»

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига рассказал, как будет комплектоваться национальная команда на чемпионат мира 2020 года.

— Я думаю, мы останемся на тех принципах, по которым собирали команду в прошлый раз, — цитируют «Известия» Ржигу. — Да, конечно, бывают ситуации, как у финнов. Они готовили своих игроков к чемпионату мира два месяца. И почти не брали хоккеистов из НХЛ. Но считаю, что им повезло. Они обыграли Россию в полуфинале с минимальным счетом 1:0. Чемпионат мира — турнир длинный, но любым составом можно выйти в плей-офф, где может улыбнуться удача в отдельном матче. До этого два года лучшими становились шведы, за которых играли одни энхаэловцы. Но в Братиславе они проиграли две игры в группе, чуть-чуть начали нервничать, и в итоге позволили Финляндии в четвертьфинале сравнять счет в конце матча, а потом выиграть в овертайме (5:4). Так же и Россия в полуфинале. Более сильной команды, чем ваша, на том чемпионате мира не было. Но финнам повезло.

— В начале октября я был на матче «Кладно"-"Либерец». Поразило, как Яромир Ягр отлично выступает на уровне чемпионата Чехии. У вас не было мысли хотя бы на один из этапов Евротура его вызвать в сборную, чтобы поднять дополнительный ажиотаж?

— Опять же, это надо с ним говорить. Мое мнение — он здорово играет в таком возрасте и подает прекрасный пример молодым хоккеистам, однако на международном уровне этого уже недостаточно. Но посмотрим.