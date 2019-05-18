Россия – Швейцария: видеотрансляция матча ЧМ-2019

Сборная России выиграла шесть из шести матчей ЧМ-2019. Фото REUTERS

В воскресенье, 19 мая, сборная России проводит шестой матч группового турнира чемпионата мира по хоккею-2019.

Национальная команда после побед над Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0), Италией (10:0) и Латвией (3:1) встречается со сборной Швейцарии. Игра группы B предварительного раунда ЧМ-2019 в Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы" начинается в 21.15 по московскому времени.

Первый канал показывает все матчи сборной России на ЧМ-2019. Плеер видеотрансляции будет доступен на этой странице.

Россия – Швейцария: чемпионат мира по хоккею, 19 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 21.15 (мск)

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