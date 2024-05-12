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Сегодня, 19:47

Дубль Бедарда принес сборной Канады победу над Данией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Коннор Бедард (сборная Канады) наносит бросок по воротам Дании.
Фото Reuters

Сборная Канады обыграла Данию в матче группового турнира чемпионата мира-2024 — 5:1.

Дубль оформил Коннор Бедард. 18-летний нападающий забросил две шайбы во втором матче ЧМ кряду. Также он отметился голевой передачей. По голу забили Дилан Козенс, Доусон Мерсер и Пьер-Люк Дюбуа.

Единственная шайба датчан на счету Кристиана Матиасена-Вайсе.

Сборная Канады (6 очков) после двух матчей возглавила таблицу группы А. Дания (3) идет пятой.

Чемпионат мира

Группа А

Дания — Канада — 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Голы: Бедард — 3 (Бантинг, Гуле), 2:24 — 0:1. Козенс — 1 (бол., Таварес, Байрам), 15:25 — 0:2. Матиасен-Вайсе — 1 (Сторм, Поульсен), 26:15 — 1:2. Бедард — 4 (Гюнтер), 41:52 — 1:3. Мерсер — 1 (п.в., Макбэйн, Танев), 58:00 — 1:4. Дюбуа — 1 (бол., Бедард, Зеллвегер), 59:39 — 1:5.

Вратари: Дихов (57:53 — 58:00) — Биннингтон.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 20 (3+12+5) — 42 (10+6+26).

Судьи: Брандер, Гронски.

12 мая. Прага. o2 Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/
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Коннор Бедард
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