В Чехии обеспокоены отстранением сборной России от чемпионата мира по хоккею

Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Чехии Владимир Ружичка обеспокоен отстранением сборной России от участия в чемпионате мира.

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) из-за ситуации на Украине.

«Спортсмены не виноваты в ситуации между Россией и Украиной», — цитирует Ружичку РИА «Новости Спорт» со ссылкой на CNN Prima NEWS.