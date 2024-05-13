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Сегодня, 12:24

В Чехии обеспокоены отстранением сборной России от чемпионата мира по хоккею

Виктория Кравченко
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Игроки сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Чехии Владимир Ружичка обеспокоен отстранением сборной России от участия в чемпионате мира.

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) из-за ситуации на Украине.

«Спортсмены не виноваты в ситуации между Россией и Украиной», — цитирует Ружичку РИА «Новости Спорт» со ссылкой на CNN Prima NEWS.

Хоккеисты сборной России празднуют победу на&nbsp;ЧМ-2014 в&nbsp;Минске. ИИХФ отменила 27 чемпионств сборных СССР и России. Уже первый день ЧМ отметился скандалом
Отметим, российские хоккеисты пропускают третий чемпионат мира подряд. В этом году турнир проходит в Чехии.
Источник: https://rsport.ria.ru/20240513/ruzhichka-1945539537.html?in=l
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Сборная России по хоккею
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