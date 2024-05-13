В Чехии обеспокоены отстранением сборной России от чемпионата мира по хоккею
Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Чехии Владимир Ружичка обеспокоен отстранением сборной России от участия в чемпионате мира.
Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) из-за ситуации на Украине.
«Спортсмены не виноваты в ситуации между Россией и Украиной», — цитирует Ружичку РИА «Новости Спорт» со ссылкой на CNN Prima NEWS.
Отметим, российские хоккеисты пропускают третий чемпионат мира подряд. В этом году турнир проходит в Чехии.
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