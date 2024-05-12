Латвия обыграла Францию благодаря голу Даугавиньша на последней секунде овертайма

Сборная Латвии обыграла Францию в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею — 3:2 ОТ.

В основное время у латвийцев забили Родриго Аболс и Роберт Букартс, у французов отличились Стефан Да Коста и Пьер Белльмар.

Победный гол в овертайме забил форвард сборной Латвии Каспарс Даугавиньш. Он отправил шайбу в ворота французов за одну секунду до конца игрового времени.

Латвия одержала вторую победу на ЧМ-2024 и лидирует в группе B с 4 очками в 2 матчах. Франция потерпела второе поражение кряду и идет на последней, восьмой строчке группы с 1 очком в 2 встречах.

Чемпионат мира

Группа B

Латвия — Франция — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Да Коста — 1 (бол., Овитю, Бертран), 16:02 — 0:1. Аболс — 2 (Фрейбергс, Дзиеркалс), 42:59 — 1:1. Роб. Букартс — 1 (бол., Даугавиньш, Якс), 51:48 — 2:1. Белльмар — 1 (Да Коста), 56:51 — 2:2. Даугавиньш — 3, 64:59 — 3:2.

Вратари: Мерзликинс — Хунка.

Штраф: 29 — 35.

Броски: 35 (11+10+9+5) — 29 (9+11+8+1).

Судьи: Бьерк, Хейккинен.

12 мая. Острава. Ostravar Arena.