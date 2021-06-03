Лукашенко звонил Шаранговичу перед ЧМ-2021 с просьбой сыграть за Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко звонил форварду «Нью-Джерси» Егору Шаранговичу перед чемпионатом мира по хоккею, информирует сайт клуба. Как отмечается, он попросил игрока принять участие в турнире.

«Когда вам звонит президент страны и просит вас сыграть, вы делаете это», — отметил генменеджер «Нью-Джерси» Том Фицджералд.

Сборная Белоруссии заняла последнее место в группе A. Шарангович набрал 3 (2+1) очка в семи матчах. В этом сезоне НХЛ, который стал для него дебютным, он набрал 30 (16+14) очков в 54 матчах.