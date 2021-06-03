Матыцин: «Матчи между Россией и Канадой всегда являются военными действиями в рамках спортивных правил»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о своих ожиданиях от матча сборной России против Канады в четвертьфинале ЧМ-2021.

«Мы всегда ожидаем только победы от наших хоккеистов. Считаю, что очень достойно пройден предварительный этап, первое место в группе. От матча к матчу, как мне кажется, сыгранность улучшалась.

Наверное, Сергей Бобровский займет место в воротах, может быть, это тоже добавит уверенности, ведь говорят, что вратарь — половина команды. Но мы тоже понимаем, что, как бы ни играли канадцы на групповом этапе, матчи между Россией и Канадой всегда являются военными действиями в рамках спортивных правил.

Неважно, как канадцы играли до этого матча, ведь теперь будет игра навылет. Тут много зависит от психологии, от взаимопонимания в команде, желания победить. Надеемся, что сборная России выиграет. Будем очень переживать", — цитируют слова Матыцина РИА Новости.

Игра состоится сегодня, 3 июня. Начало — в 20:15 по московскому времени.