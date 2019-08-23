В НХЛ кокаин, в отличие от ИИХФ, не считается веществом, повышающим спортивные результаты.

Поэтому Евгений Кузнецов, который сегодня был дисквалифицирован международной федерацией хоккея на четыре года, если и будет наказан заокеанской лигой, то гораздо менее строго. Регламентом НХЛ предусмотрены 20 матчей дисквалификации за первый положительный тест, 60 матчей — за второй, пожизненная дисквалификация за третий. При этом есть вероятность, что хоккеист вообще не будет наказан — так как нарушил допинг-тест был проведен не во время сезон НХЛ, а на чемпионате мира. Также Кузнецов будет обязан пройти соответствующий курс лечения. (Игорь Еронко)