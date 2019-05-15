Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров ЧМ-2019

Нападающий сборной России Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче группового турнира чемпионата мира-2019 против Италии (10:0). Россиянин возглавил гонку бомбардиров этого турнира - в его активе 10 (3+7) баллов в четырех играх.
Сборная России с 12 очками занимает 1-е место в группе B.
Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //
Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира - 2019 //
Чемпионат мира по хоккею - 2019: новости, обзоры, команды, статистика //
Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //
Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019
Опрос
Кто фаворит чемпионата мира по хоккею-2019?
Загрузка...