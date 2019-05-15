Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров ЧМ-2019

Нападающий сборной России Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче группового турнира чемпионата мира-2019 против Италии (10:0). Россиянин возглавил гонку бомбардиров этого турнира - в его активе 10 (3+7) баллов в четырех играх.

Сборная России с 12 очками занимает 1-е место в группе B.

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