Кирилл Капризов: "Играть с Овечкиным – очень круто"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов рассказал о впечатлениях от игры в одной тройке с Александром Овечкиным.

– После того, как в вас прилетела шайба, вы пропустили смену в матче с Норвегией.

– Это все мелочи, бывает. Ничего такого.

– Соперники еще против Сергачева использовали силовой. Как вам игра в целом?

– Вчера был только первый матч чемпионата. Мы будем потихоньку искать свою игру. Чувствую, что нужно добавлять.

– Как себя чувствуете после повреждения?

– Да не было никакого повреждения.

– А губа подбита.

– (Смеется). У меня все нормально. Я же играл.

– Ваша "вашингтонская" тройка была в тени в матче с Норвегией. А вот игра Евротура с Чехией удалась. В чем причина?

– Нам нужно улучшать игру. Больше забивать. Нельзя совершать ошибки в обороне.

– Играть в одной тройке с Овечкиным – как это?

– Очень круто. Я не ожидал, что так получится.

– Советуйтесь с ним?

– Конечно. Саня всегда мне подсказывает, и не только он.

– После тренировки самый младший игрок собирает шайбы. Как делите обязанности с Сергачевым?

– Мы всегда остаемся вдвоем, что я, что он. Но иногда кто-то может уйти со льда первым – не проблема.

– Дети из команды "Полюс-2006" приехали болеть за вас.

– Безумно приятно. Такая крутая поддержка. Когда я был ребенком – также ходил, болел. Возможно, потом кто-нибудь из них тоже сыграет за сборную. (Алена Гребенькова)​

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