Капризов забил первый гол на ЧМ-2019

Сборная России забросила четвертую шайбу в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции. Гол забил Кирилл Капризов. Результативная передача на счету Евгения Кузнецова.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019

Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика //

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //

Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019