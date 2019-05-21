Чемпионат мира

22:31 | Хоккей — Чемпионат мира

Капризов забил первый гол на ЧМ-2019

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Сборная России забросила четвертую шайбу в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции. Гол забил Кирилл Капризов. Результативная передача на счету Евгения Кузнецова

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