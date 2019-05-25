Чемпионат мира

18:38 | Хоккей — Чемпионат мира

Капризов признан лучшим игроком сборной России в матче ЧМ-2019 против Финляндии

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Нападающий сборной России Кирилл Капризов признан лучшим игроком команды в матче 1/2 финала чемпионата мира-2019 против Финляндии (0:1). В игре за третье место россияне сыграют либо с Канадой, либо с Чехией

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