Капризов признан лучшим игроком сборной России в матче ЧМ-2019 против Финляндии

Нападающий сборной России Кирилл Капризов признан лучшим игроком команды в матче 1/2 финала чемпионата мира-2019 против Финляндии (0:1). В игре за третье место россияне сыграют либо с Канадой, либо с Чехией.
Лучший игрок в составе сборной в этом матче - Кирилл Капризов. #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/tXW94aw9DE— Хоккей России (@russiahockey) 25 мая 2019 г.
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