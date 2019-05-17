Капризов и Телегин занимались отдельно. Сочетания звеньев сборной России на тренировке на ЧМ-2019

Сборная России продолжает подготовку к матчу 5-го тура чемпионата мира-2019 против сборной Латвии​. Встреча состоится завтра, 18 мая. Начало – в 13.15 по московскому времени.

Национальная команда провела утреннюю раскатку в следующих сочетаниях:

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;

"Белые": Сергачев – Нестеров, Дадонов – Малкин – Григоренко;

"Синие": Зайцев – Орлов, Барабанов – Кузнецов – Овечкин;

"Красные": Гавриков – Хафизуллин, Кучеров – Анисимов – Гусев;

"Желтые": Задоров – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников.

Нападающие Кирилл Капризов и Иван Телегин вышли на лед раньше команды и занимались отдельно.

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