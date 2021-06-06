Канадский комментатор объяснил, почему в Северной Америке не смотрят этот чемпионат мира

Канадский комментатор Горд Миллер, работающий на чемпионате мира на телеканале TSN, в интервью «СЭ» рассказал об интересе к турниру в Северной Америке.

— Вечный вопрос, который вам задают — почему Канада не смотрит чемпионат мира? Одна статья о матче с Россией на TSN, и все.

— Этот год немного стоит особняком, потому что чемпионат мира идет против первого и второго раундов Кубка Стэнли. На самом деле, цифры просмотров чемпионата мира в Канаде довольно хорошие. Это не цифры молодежного чемпионата мира, конечно. Но все же.

— А можно оценить, во сколько раз меньше людей кликают, смотрят?

— Ну... Интерес, конечно, сейчас ушел в НХЛ. Но финал чемпионата мира соберет большую аудиторию. Речь идет о миллионах, думаю. За последние пять лет самые рейтинговые трансляции — финалы МЧМ. Потому что там лучшие. Когда Сидни Кросби приезжал на взрослый турнир, Кори Перри и другие звезды, то люди смотрели. Да, время начала матчей неудобное — это утро либо середина рабочего дня. Дети в школах, люди в офисах.

— Это вообще самый странный чемпионат мира в вашей карьере?

— Да, по многим причинам. Нет зрителей, локдаун, хотя мы все-таки можем немного гулять. Игроки в «пузыре». Куча сенсаций. Но главное, что бросается в глаза — отсутствие атмосферы. За что мы обожаем чемпионаты мира — фанаты на улицах, пиво везде. Настоящий фестиваль! В этот раз его не было.

(Дмитрий Кузнецов)

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