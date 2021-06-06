Канадский комментатор Горд Миллер, работающий на чемпионате мира на телеканале TSN, в интервью «СЭ» высказался по поводу слов вице-президента ФХР Романа Ротенберга, а также оценил шансы на приезд на Олимпиаду игроков НХЛ.

— Роман Ротенберг после матча сказал, что в следующий раз мы «обязательно» обыграем Канаду. Встреча очень возможна на Олимпиаде. Если мы попытаемся спрогнозировать, есть ли у России какие-то шансы? В битве лучших против лучших.

— Я бы никогда не сказал так — что какая-либо команда обязательно победит другую в одном матче. Хоккей — это игра с резиновым диском на льду. Уже само по себе непредсказуемо! Тут еще надо дождаться, чтобы энхаэловцы приехали. И такой гарантии нет. Нужно пройти длинный путь, чтобы это произошло.

— Как бы вы оценили шансы на приезд?

— 50 на 50. Но даже в таком составе и учитывая, что Канада сейчас успешна в хоккее как никто другой — я бы не сказал, что Канада обязательно кого-то обыграет. Посмотрите НХЛ, какие там разные серии до четырех побед. А в одном матче тем более любой может победить. За что мы и любим международный хоккей — непредсказуемость. Что касается встречи... посмотрите, сколько новых юных игроков приходит. Мы смотрели юниорский чемпионат мира — там блистали Матвей Мичков в России, Коннор Бедард в Канаде. Это прекрасно для хоккея, что приходит новое поколение. Я вообще люблю игру, спорт, я никого не ненавижу. Российские телекомментаторы — мои хорошие друзья. Юрий Розанов был моим другом. Вещь, которую я выучил благодаря спорту: патриотизм — это не ненависть к другим странам, а любовь к своей.

As we get set for the Canada/Russia QF at the #IIHFWorlds2021 I'm thinking of my friend, the legendary Russian broadcaster Yuri Rozanov, who passed away in March. Yuri would have turned 60 next week, we would have had fun visiting before the game. pic.twitter.com/IX4TBWvcVn — Gord Miller (@GMillerTSN) June 3, 2021

— Вы так говорите, как будто замечаете эту ненависть.

— Уверен, что в некоторых людях она есть. Но думаю, что если вы сейчас спросите канадских игроков, для них США — главный соперник, со времен юниоров, они встречаются постоянно в НХЛ.

— Это противостояние жестче, чем с Россией.

— Абсолютно. Хотя не совсем так — спросите людей за 40, для них по-другому. Они вспомнят Кубок Канады и тому подобное.

(Дмитрий Кузнецов)

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