Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

«Я бы так никогда не сказал». Комментатор TSN — о словах Ротенберга об «обязательной» победе над Канадой в следующем матче

6 июня 2021, 09:15
Роман Ротенберг. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Ротенберг. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Канадский комментатор Горд Миллер, работающий на чемпионате мира на телеканале TSN, в интервью «СЭ» высказался по поводу слов вице-президента ФХР Романа Ротенберга, а также оценил шансы на приезд на Олимпиаду игроков НХЛ.

— Роман Ротенберг после матча сказал, что в следующий раз мы «обязательно» обыграем Канаду. Встреча очень возможна на Олимпиаде. Если мы попытаемся спрогнозировать, есть ли у России какие-то шансы? В битве лучших против лучших.

— Я бы никогда не сказал так — что какая-либо команда обязательно победит другую в одном матче. Хоккей — это игра с резиновым диском на льду. Уже само по себе непредсказуемо! Тут еще надо дождаться, чтобы энхаэловцы приехали. И такой гарантии нет. Нужно пройти длинный путь, чтобы это произошло.

— Как бы вы оценили шансы на приезд?

— 50 на 50. Но даже в таком составе и учитывая, что Канада сейчас успешна в хоккее как никто другой — я бы не сказал, что Канада обязательно кого-то обыграет. Посмотрите НХЛ, какие там разные серии до четырех побед. А в одном матче тем более любой может победить. За что мы и любим международный хоккей — непредсказуемость. Что касается встречи... посмотрите, сколько новых юных игроков приходит. Мы смотрели юниорский чемпионат мира — там блистали Матвей Мичков в России, Коннор Бедард в Канаде. Это прекрасно для хоккея, что приходит новое поколение. Я вообще люблю игру, спорт, я никого не ненавижу. Российские телекомментаторы — мои хорошие друзья. Юрий Розанов был моим другом. Вещь, которую я выучил благодаря спорту: патриотизм — это не ненависть к другим странам, а любовь к своей.

— Вы так говорите, как будто замечаете эту ненависть.

— Уверен, что в некоторых людях она есть. Но думаю, что если вы сейчас спросите канадских игроков, для них США — главный соперник, со времен юниоров, они встречаются постоянно в НХЛ.

— Это противостояние жестче, чем с Россией.

— Абсолютно. Хотя не совсем так — спросите людей за 40, для них по-другому. Они вспомнят Кубок Канады и тому подобное.

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью с Гордом Миллером читайте на сайте «СЭ»

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 68773
Все опросы
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
"Воспользуюсь и отпущу": насильник напал на москвичку в туалете метро
Яна Рудковская рассекретила имя будущей дочери
МВД утвердило порядок доставления граждан в медвытрезвители

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры