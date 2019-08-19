Иван Барбашев: «Давно хочется поиграть за сборную России»

Форвард «Сент-Луиса», обладатель Кубка Стэнли Иван Барбашев рассказал, как отнесется к предложению сыграть за сборную России, если в будущем «блюзмены» не дойдут до решающих раундов борьбы за трофей.

— У меня всегда было желание играть за сборную, — цитируют «Известия» Барбашева. — Это такая гордость выступать за свою страну. Но в прошлом году у меня была травма, поэтому не смог сыграть за национальную команду. В этом году мы дошли до финала Кубка Стэнли, поэтому вопрос сам собой отпадал. Не знаю, что сказать по следующему году. Конечно, надеюсь снова дойти с «Сент-Луисом» до финала. Но, с другой стороны, давно хочется поиграть и за сборную.

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