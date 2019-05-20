Италия вырвала победу у Австрии и осталась в элите ЧМ с разностью шайб 5-48

Сборная Италии победила Австрию в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2019. Основное время завершилось вничью - 3:3. Победитель определился в серии буллитов.

Эта победа стала единственной для итальянцев на ЧМ-2019. Шесть предыдущих встреч они проиграли с общим счетом 1-45. Сборная России разгромила их со счетом 10:0.

Австрия проиграла во всех семи играх с общей разностью 9-40.

В группе A из элиты вылетела сборная Франции.

Места Австрии и Франции в элитном дивизионе ЧМ-2020 займут Казахстан и Белоруссия.

Чемпионат мира

Группа B

Австрия - Италия - 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бардаро - 1 (Тривеллато), 9:59 - 0:1. Ганаль - 1 (Унтервегер), 11:25 - 1:1. М. Раффль - 3 (Хофер, Унтервегер), 16:08 - 2:1. С. Костнер - 1 (Мичели), 34:35 - 2:2. Роса - 1, 38:57 - 2:3. М. Раффль - 4 (Хофер), 41:45 - 3:3.

Победный буллит: МакМонагл.

Вратари: Киккерт - Бернард.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 41 (12+10+13+6) - 22 (9+5+6+2).

Судьи: Гржибик, Тафтс.

20 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

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